В уряді очікують на місію ЄС для запуску "промислового безвізу"

Про це заявив віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з віцепрезидентом Європейської Комісії, верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, інформує БІЗНЕС із посиланням на Євроінтеграційний портал.

Сторони обговорили хід підготовки засідання Ради Асоціації Україна-ЄС у січні 2020 року. Кулеба, зокрема, повідомив, що Верховна Рада ухвалила останній необхідний закон для початку процесу оцінювання готовності України до укладання Угоди ACAA, і тепер країна розраховує на приїзд до Києва оціночної місії ЄС.

Також віцепрем’єр зазначив, що Україна зацікавлена взяти активну участь у розробці та реалізації європейської "Нової зеленої угоди" (New Green Deal). Він повідомив, що нині координує підготовку урядом списку пропозицій, як саме Україна може взяти участь у цій ініціативі ЄС.

"Наскільки мені відомо, нині є лише рамочне розуміння Угоди. І ЄС буде обговорювати деталі подальших кроків. Україна подасть свої пропозиції, які ЄС, сподіваємося, прихильно розгляне. Ми хочемо бути частиною цих зусиль ЄС з досягнення кліматично нейтральної економіки. Ми зробимо конкретні пропозиції, де Україна може взяти участь і стати невід’ємною частиною європейської політики “Нової зеленої угоди", – зауважив Kулеба.

У свою чергу, Боррель запевнив, що ЄС активно готується до засідання Ради Асоціації, аби зробити її максимально змістовною. Сторони домовилися, що експерти Європейської Комісії та представництва України при ЄС активно проводитимуть консультації щодо очікуваних результатів засідання Ради Асоціації.

Нагадаємо:

У червні 2019 року Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу в сфері технічного регулювання". Цей документ — одна з умов вирішення Єврокомісією питання щодо укладення з Україною угоди АСАА.

4 грудня прем’єрміністр України Олексій Гончарук обговорив з прем’єрміністром Швеції Стефаном Льовеном початок переговорів щодо укладання угоди ACAA.

Український бізнес закликав прискорити переговорний процес з підписання Угоди про "промисловий безвіз".

Попередня оціночна місія ЄС, передбачена дорожньою картою для укладання ACAA, прибуде до України в першому кварталі 2020 року.

Довідка: Угода АСАА — це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат. Підписання АСАА передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС.

За оцінками експертів, потенційно ця угода АСАА може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування. Наразі Україна виконала підготовчу роботу (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС), що дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.