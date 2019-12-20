Україна і Росія досягли принципової згоди щодо транзиту  газу

Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Про це заявив представник Єврокомісії на переговорах Марош Шефчович під час брифінгу за підсумками переговорів, інформує БІЗНЕС.

"Ми досягли угоди в принципі. Це позитивні новини для Європи, України та Росії". Досягнуті принципові домовленості завтра обговорять у столицях", – зазначив Шефчович.

Водночас міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, Росія та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту. "Ми гарно попрацювали, гарно відпрацювали протокол, який наближає нас до рішенняю Тепер напрацювання мають бути погоджені політичним керівництвом у Києві та Москві.Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для усіх сторін", – додав Оржель.

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