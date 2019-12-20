Бізнесмени уклали парі щодо облікової ставки

Бізнесмен Гарік Корогодський та інвестиційний банкір, власник Concorde Capital Ігор Мазепа вирішили укласти парі щодо облікової ставки Національного банку.
Про це Корогодський повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Забилися на ставку рефінансування НБУ на 1 липня 2020 року — якщо більше 9% — я переміг, менше — Ігор", — написав бізнесмен.
На кону $5 тис. Гроші учасники парі планують віддати на благодійність.
Нагадаємо:
- 12 грудня 2019 року Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%. Загалом з початку 2018 року НБУ п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.
- 18 грудня Нацбанк заявив, що знижуватиме облікову ставку за умови низького інфляційного тиску.