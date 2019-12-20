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Бізнесмени уклали парі щодо облікової ставки

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Бізнесмен Гарік Корогодський та інвестиційний банкір, власник Concorde Capital Ігор Мазепа вирішили укласти парі щодо облікової ставки Національного банку.

Про це Корогодський повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Забилися на ставку рефінансування НБУ на 1 липня 2020 року — якщо більше 9% — я переміг, менше — Ігор", — написав бізнесмен.

На кону $5 тис. Гроші учасники парі планують віддати на благодійність.

Нагадаємо:

облікова ставка Ігор Мазепа Гарік Корогодський парі