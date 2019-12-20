В обігу з'явилися 5-гривневі монети (ФОТО)

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

На монетах, як і на банкнотах, зображений Богдан Хмельницький. Монета номіналом 5 гривень майже на 2 мм більша в діаметрі в порівнянні з 2-гривневою. Її вага – 5,2 грама.

Новою монетою можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідного номіналу необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти в обігу. Спеціально вилучатися з обігу банкноти номіналом 5 гривень не будуть.

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"Банки зможуть відсьогодні отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку і видавати їх своїм клієнтам, – повідомив директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко. – Банкнота номіналом 50 гривень та обігова монета номіналом 5 гривень тепер є дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися у торговельній мережі або здійснювати операції у банках".

Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок – за будь-яких обставин вони залишаться дійсним платіжними способом. Монети замінять зношені та пошкоджені банкноти відповідних номіналів природним чином.

Крім того, з 20 грудня 2019 року введено в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень.

З 25 лютого 2020 року в обігу з'являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень, а з середини наступного року в обіг будуть введені монети номіналом 10 гривень.

Нагадаємо, із 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення готівкових розрахунків.