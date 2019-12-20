"Ми хочемо захистити людей": Гончарук оголосив війну незаконному гральному бізнесу

Кабінет міністрів виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей та почав масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу уряду.

Зазначається, що вночі вже закрили понад 150 закладів по Україні та вилучили обладнання на 46 млн грн.

Прем’єрміністр Олексій Гончарук повідомив, що в Україні працює лише три оператори державних лотерей. "Однак це не заважає десяткам сотень закладів по всій країні здійснювати гральну діяльність, заборонену законом, прикриваючись лотереями. Як це працює? Ці заклади укладають з операторами держлотерей договори на розповсюдження. Прикриваються цими договорами, однак на території закладу встановлюють "гральні автомати", які заборонені законом. Ми ці схеми припиняємо", — сказав очільник уряду.

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Тому в ліцензійних умовах Кабмін скасував можливість для операторів укладати договори на розповсюдження.

Гончарук також доручив Нацполіції відсьогодні почати масову перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей".

"Щодня величезна кількість людей страждає від існування цих гральних автоматів, це кожен день поламані сім’ї та долі людей. Ми хочемо захистити людей, які є залежними", — наголосив глава уряду.

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