Ціни на АЗС продовжують падати

Ціни на АЗС почали знижуватись вслід за зміцнення гривні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку координатора економічних груп Економічної експертної платформи Олега Гетмана.

"Ціни на АЗС почали знижуватись вслід за доларом, спроби картельного зговору, мабуть, виявились невдалими. Лише кілька мереж ще пручаються силі ринку, але сподіваюсь автовласники швидко покажуть їм, що таке конкуренція", – написав Гетман.

За даними "Консалтингової групи А-95", станом на 19 грудня ціни на бензин і дизельне паливо в роздрібних мережах АЗС знизилися ще на 10-40 коп. / л, пише enkorr.

Так, у мережі WOG всі види палива подешевшали на 20 коп. / л: бензин А-92 – 28,69 грн / л, А-95 –29,69 грн / л, ДП – 28,69 грн / л.

Також на 20 коп. / л знизилися ціни в таких мережах як AMIC, UPG, "Укр-Петроль" і "Катрал". Glusco знизила ціни на 30 коп. / л: бензин А-92 – 26,95 грн / л, А-95 – 27,95 грн / л, ДП – 26,95 грн / л.

На 10-40 коп. / л подешевшало паливо на станціях KLO, "Паралель" і Mango.

Середні ціни по Україні 19 грудня опустилися на 6-7 коп. / л: А-92 до 27,28 грн / л, А-95 – 28,30 грн / л, ДП – 27,75 грн / л.

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