Рада схвалила законопроєкт про спрощення залучення інвестицій

Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроєкт №2284 про спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів на ринку капіталу.

За відповідний законопроєкт проголосували 244 нардепа, повідомляє БІЗНЕС.

Документ вносить зміни до законів "Про товарну біржу" та "Про цінні папери та фондовий ринок".

Законопроєкт у Раді представив нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"В Україні є близько 600 товарних бірж, але немає єдиного товарного індексу, тобто об'єктивної ціни на товар, який би використовувався в нашій країні. Ми не використовуємо відомі у всьому світі інструменти, що мають назву деривати. Наш ринок цінних паперів недорозвинутий. ... Подані на розгляд законопроєкти: законопроєкт 2284 та 2284-1 – це законопроєкти, які врегульовують цю ситуацію. Обидва законопроєкти імплементують до національного законодавства України ключові директиви Європейського Союзу, що врегульовують цю діяльність", - сказав Гетманцев.

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За його словами, базовий законопроєкт пропонує внести зміни до законодавства про фондовий ринок, тобто про цінні папери та про товарні ринки. Він уточнив, що цей проєкт закону підтримують Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Нацбанк і Фонд гарантування вкладів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом передбачається комплексне врегулювання питань функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів; функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розвитку їх інфраструктури; забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій і колективного представника власників корпоративних облігацій, відповідно до європейської та світової практики.

Нагадаємо, із січня 2020 року в Україні почне працювати масштабна інвестиційна програма "Invest plan "Come On!".