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Нацбанк не виконує свій конституційний обов’язок щодо гривні, – експерт 

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Експерт UkraineEconomic Outlook, макроекономіст Михайло Кухар вважає, що Національний банк України не виконує свій конституційний обов’язок щодо збереження стабільності національної валюти.

Таку думку він висловив у коментарі БІЗНЕСу.

"За Конституцією їх обов’язок не інфляція (це – дрібна підціль), а "збереження стабільності національної валюти". Річна ревальвація гривні у 18%  – це не стабільність, це – шок для економіки. Так само, як і девальвація", – каже економіст.

Він також зазначає, що усі центробанки ринків, що розвиваються, включаючи Китай, викуповують до резервів надлишки іноземної валюти, що надходить до країни у період кон’юнктурного перевищення пропозиції над попитом. Разом з тим, регулятори розвинених країн сприяють економічному зростанню.

"Незалежність ЄЦБ не заважає йому провадити монетарну політику, спрямовану на стимулювання економічного зростання, а не лише подолання інфляції. Незалежність ЦБ Японії також не заважає йому вже десятиліття провадити політику стимулювання інфляції з метою стимулювання внутрішнього попиту, як необхідної умови економічного зростання", – аргументує Кухар.       

Нагадаємо:

гривня Нацбанк Михайло Кухар