Нацбанк не виконує свій конституційний обов’язок щодо гривні, – експерт 

Експерт UkraineEconomic Outlook, макроекономіст Михайло Кухар вважає, що Національний банк України не виконує свій конституційний обов’язок щодо збереження стабільності національної валюти.
Таку думку він висловив у коментарі БІЗНЕСу.
"За Конституцією їх обов’язок не інфляція (це – дрібна підціль), а "збереження стабільності національної валюти". Річна ревальвація гривні у 18% – це не стабільність, це – шок для економіки. Так само, як і девальвація", – каже економіст.
Він також зазначає, що усі центробанки ринків, що розвиваються, включаючи Китай, викуповують до резервів надлишки іноземної валюти, що надходить до країни у період кон’юнктурного перевищення пропозиції над попитом. Разом з тим, регулятори розвинених країн сприяють економічному зростанню.
"Незалежність ЄЦБ не заважає йому провадити монетарну політику, спрямовану на стимулювання економічного зростання, а не лише подолання інфляції. Незалежність ЦБ Японії також не заважає йому вже десятиліття провадити політику стимулювання інфляції з метою стимулювання внутрішнього попиту, як необхідної умови економічного зростання", – аргументує Кухар.
Нагадаємо:
- Нещодавно макроекономіст Михайло Кухар оприлюднив макроекономічний прогноз на 2020 рік, в який в одному зі сценаріїв передбачає пом’якшення монетарної політики Нацбанку та проведення вже з січня контрольованої девальвації гривні.
- Президент компанії KAN Development Ігор Ніконов вважає злочином зміцнення гривні, оскільки це вбиває попит, а відповідно і розвиток економіки.
- У Нацбанку заявляють, що зміцнення гривні має позитивний вплив на економіку, але короткостроково може негативно вплинути на окремі сегменти.