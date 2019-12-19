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Пт., груд.
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Учасників торгів "Укрзалізниці" оштрафували на 60,8 млн грн за змову

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) розкрив змови на п'яти торгах, проведених "Укрзалізницею", і наклав штрафи на їх учасників на загальну суму 60,8 мн грн.

Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, інформує БІЗНЕС.

За його даними, у чотирьох торгах на закупівлю вікон, ящиків та інших запчастин до пасажирських вагонів, брали участь дві компанії – НВП "Ріст" та ПАТ "Юнікон".

"Зібрані Комітетом докази доводять, що ці організації діяли узгоджено, що призвело до спотворення результатів торгів, а відтак і до порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції". На порушників накладено штраф у 55 млн грн (по 27,5 млн грн на кожну з компаній)", — написав Терентьєв.

Він також повідомив, що так само спільно діяли й компанії Торговий дім "БМЗ" і НВП "ПРОМТЕХЦЕНТР", які брали участь в закупівлі запасних частин до тепловозів серії "ЧМЗ".

"За порушення конкурентного законодавства на них накладено штраф у 5,8 млн грн. (5,2 млн грн на Торговий дім "БМЗ" та 590 тис. грн на НВП "ПРОМТЕХЦЕНТР")", — повідомив очільник АМКУ.

Нагадаємо, 9 грудня АМКУ ошрафував Адміністрацію морських портів України на 5,5 млн грн за неправомірне стягнення додаткових коштів із суден.

штраф АМКУ