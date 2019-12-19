У 2020 році можлива добудова лише 7% київських довгобудів — експерт

У 2020 році можливо реанімувати будівництво лише 7% від загальної кількості київських довгобудів.

Про це БІЗНЕСу повідомила директор з маркетингу проєкту багатофункціонального ЖК "Polaris Home & Plaza" Анжеліка Саакян.

За її словами, відсутність законодавчих механізмів завершення заморожених об’єктів житлового будівництва змушує обманутих інвесторів самостійно шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Найбільш дієвими з них на сьогодні є або самостійне управління проєктом, або залучення професійного девелопера. При цьому самостійне завершення замороженого житлового будинку потребує від ошуканих інвесторів додаткове фінансування в розмірі до 8 тис. грн / кв. метрів.

"Окрім того, інвесторам доведеться об’єднатися у юридичну особу, вирішити питання із земельною ділянкою, на якому мав бути збудований їхній будинок, або ж самим стати землекористувачем, пройшовши усі необхідні процедури у місцевих органах влади. А цей шлях досить складний та непередбачуваний", – каже Саакян.

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Експерт пояснив, у що може вилитися мораторій на будівництво в Києві

Вона також зазначила, що на сьогодні найбільш реальним механізмом завершення будівництва замороженого житлового об’єкту є залучення стороннього професійного девелопера із достатнім досвідом роботина ринку та портфелем успішно реалізованих проєктів. Але такий варіант добудови об’єкту може бути реальним, лише за умови, що у самому довгобуді продано не більше 50% квартир.

"За такої умови рентабельність будівництва на 10-15% нижча порівняно із будівництвом на "чистій" ділянці", – розповіла експерт.

За її даними, у 2019 році лише у 5-7 заморожених об’єктах були спроби їх завершення і лише у тих, де кількість проданих квартир не перевищує 50%. Для того, щоб девелопери охочіше брали участь у вирішенні проблеми довгобудів, потрібно врегулювати кілька важливих питань, що здатні мінімізувати ризики як інвесторів, такі забудовників: провести технічний, юридичний та фінансовий аудит об’єкту із розрахунком кошторису завершення будівництва. Також необхідне підтвердження реальної кількості обдурених покупців і має бути розроблений механізм отримання ними квартир.

"У випадку, якщо кількість проданих квартир у довгобуді мінімальна (переважно до 30%, а в рідкісних випадках – до 50%), місцева влада повинна взяти на себе рішення супутніх неурегульованих питань, наприклад, "легалізацію" земельної ділянки, якщо первинний дозвіл отримано із порушеннями, питання підключення до інженерних мереж і передачу квартир інвесторам, що сплатили 100%-ву вартість, а також механізм стягнення необхідних доплат на добудову об’єкту для тих інвесторів, хто частково сплатив вартість квартир", – зазначила Саакян.

Функцію розподілу квартир в ідеалі можуть взяти на себе або місцеві органи влади, або землекористувач ділянки. При цьому девелопер повинен виділити необхідну суму на добудову й контролювати хід будівництва.

Саакян вважає, що у 2020 році в Києві та області потенційно можна було б розпочати добудову близько 40 об’єктів. Але, на її думку, для того, щоб "розмороження" довгобудів (маються на увазі потенційно ліквідні об’єкти) набула масового характеру, необхідні прозорі механізми державно-приватного партнерства між місцевою владою та девелоперами.

Нагадаємо:

Компанія Perfect Group и Сitex Development розпочали добудову замороженого об’єкту по вул. Сім’ї Кульженко, 22, а також будівництво багатофункціонального ЖК фомату "live-work-play" "Polaris Home & Plaza".

За даними Мінрегіонбуду, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше таких об`єктів у Києві, Київській та Одеській областях.

Мінрегіонбуд пообіцяв розробити законопроєкт щодо вирішення проблеми довгобудів і після 20 грудня внести його у Верховну Раду.

Згідно з дослідженням компанії Monitor.Estate та "Українського клубу нерухомості" (UREClub), найбільша частка ризикових об’єктів житлового будівництва зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта), та в Києві – 55% (із 400 об’єктів).

Довідка:

Компанія Perfect Group була заснована у 1991 році. За роки роботи на будівельному ринку України Perfect Group реалізувала 92 проєкти будівництва житла і комерційної нерухомості. Загальна площа побудованих проєктів складає 1,1 млн кв. метрів. На етапі реалізації перебуває 8 проєктів будівництва житла економ-, комфорт- та бізнес-класів.

Компанія Citex Development була основана у 2018 році. На даний час бере активну участь у кількох спільних девелоперських проєктах, а також реалізує власні житлові проєкти класів комфорт+, бізнес та низки об’єктів комерційної нерухомості в Києві та Одесі площею більше 270 тис. кв. метрів.