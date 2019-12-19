У Києві презентували новий концепт готелю, який об'єднає в собі хостел, коворкінг і бізнес-готель

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

Концепт MOI by DBI передбачає об'єднання в одному форматі номерів різного класу, а також коворкінг, зону для дітей і food зону. У гостей готелю буде вибір від бюджетних smart номерів до стандартного бізнес класу. До того ж, на території готелю будуть функціонувати одразу кілька сервісних зон, відкритих не тільки для постояльців, а й для всіх бажаючих. Це абсолютно новий формат, який був розроблений фахівцями міжнародної компанії, що управляє DBI.

Перший готель в такому форматі буде реалізовано вже на початку 2021 року в Житомирі — MOI Zhytomir. Інвестором проєкту виступила житомирська девелоперська компанія "Фаворит", що входить до групи компаній Борислава Розенфельда. Проєкт буде розташований у відреконструйованій будівлі в центрі Житомира і стане флагманським в мережі аналогічних готелів під брендом MOI by DBI.

"При створенні нового концепту готелів ми спиралися не стільки на наш досвід роботи з міжнародними мережами, але більше на глобальні тренди і переваги молодого покоління мандрівників", — розповідає операційний директор компанії DBI Hotel & Resorts Іранта Дуваж.

"У тренді часу, в мережі буде свій додаток, який дозволить нашим гостям і резидентам використовувати функціонал готелю по максимуму. Поява такого концепту дуже своєчасна: зростає внутрішній туризм в Україні, в усьому світі розвиваються бюджетні варіанти для проживання. Сучасні туристи і жителі міст шукають максимальне зосередження всіх сервісів і зручностей в одному місці, при цьому не готові переплачувати за бренд. Радує, що в Україні не тільки реагують на світові тенденції, але й розвивають унікальні проєкти", – таку оцінку новому концепту дала партнер Українського клубу нерухомості (URE club) Ольга Соловей.

Довідка: DBI Hotel & Resorts — міжнародна керуюча компанія з центральним офісом у Лозанні (Швейцарія). В Україні управляє готелем Ramada Encore Kyiv 4.