Facebook вирішив розвивати "хмарний" геймінг

Про це повідомляє портал CNBC, інофрмує БІЗНЕС.

У Facebook відмовилися розголошувати деталі, а лише підтвердили угоду. "Ми раді вітати PlayGiga в команді Facebook Gaming", – повідомили в компанії.

У самій же PlayGiga подякували партнерам та клієнтам за підтримку і запевнили, що продовжать працювати над розвитком "хмарних" технологій.

"Ми раді повідомити, що команда PlayGiga рухається до чогось нового. Тепер ми продовжимо роботу над хмарним геймингом з новою місією", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія PlayGiga знаходиться в Мадриді і надає сервіси "хмарного" геймінгу для смартфонів та інших пристроїв на території Іспанії, Італії, Аргентини і Чилі. В майбутньому фірма планує освоювати країни Близького Сходу. Всього в її активах понад 300 ігор, включаючи такі проекти, як Mad Max, Rise of the Tomb Rider, Batman Arkham, Life is Strange та інші.

