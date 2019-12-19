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Facebook вирішив розвивати "хмарний" геймінг

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Facebook придбала компанію PlayGiga, яка займається "хмарним" геймінгом

Про це повідомляє портал CNBC, інофрмує БІЗНЕС.

У Facebook відмовилися розголошувати деталі, а лише підтвердили угоду. "Ми раді вітати PlayGiga в команді Facebook Gaming", – повідомили в компанії.

У самій же PlayGiga подякували партнерам та клієнтам за підтримку і запевнили, що продовжать працювати над розвитком "хмарних" технологій.

"Ми раді повідомити, що команда PlayGiga рухається до чогось нового. Тепер ми продовжимо роботу над хмарним геймингом з новою місією", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія PlayGiga знаходиться в Мадриді і надає сервіси "хмарного" геймінгу для смартфонів та інших пристроїв на території Іспанії, Італії, Аргентини і Чилі. В майбутньому фірма планує освоювати країни Близького Сходу. Всього в її активах понад 300 ігор, включаючи такі проекти, як Mad Max, Rise of the Tomb Rider, Batman Arkham, Life is Strange та інші.

Нагадаємо, Facebook презентував власну платіжну систему.

 

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