Екскерівник АРМА позивається до уряду

Колишній керівник Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук подав позов проти Кабінету міністрів через відсторонення його з посади.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Окружного адмінсуду Києва

Зазначається, що Янчук просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду про відсторонення його від виконання повноважень голови АРМА та скасувати розпорядження про призначення Віталія Сигидина т.в.о. голови відомства. Також позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення Кабміну щодо порушення відносно нього дисциплінарного провадження.

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Окружний адмінсуд відкрив провадження за даним позовом та призначив підготовче засідання на 21 січня.

Нагадаємо, 27 листопада Кабмін ухвалив рішення відсторонити керівника АРМА від посади через зрив опалювального сезонув Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині. Тимчасово виконуючим обов'язки глави відомства був призначений Віталій Сигидин.