Київрада оновила умови сплати пайової участі на 2020 рік

Київрада затвердила умови сплати, розрахунку та використання коштів пайової участі на 2020 рік.

Відповідне рішення депутати ухвалили на сьогонішньму засіданні, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що це рішення зумовлене необхідністю приведення діючого Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Києва у відповідність до нового закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні".

Зокрема, у Порядку доповнено перелік об’єктів, замовники будівництва яких не залучаються до пайової участі. Також виключено пункти, які передбачали зменшення пайового внеску на вартість збудованих та переданих до комунальної власності територіальної громади Києва інженерних мереж та об’єктів соціальної сфери – садочків, шкіл тощо.

Крім того, новим Порядком змінено методику розрахунку та розміри пайової участі. Так, розмір пайового внеску буде складати: для нежитлових будівель та споруд – 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта; для житлових будинків – 2% вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених Мінрегіоном.

"Враховані останні зміни законодавства у Порядку залучення пайової участі в місті Києві дозволять укладати договори та залучати кошти пайової участі до бюджету міста Києва в рамках перехідного періоду", — зазначила директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

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