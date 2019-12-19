Бізнесмени Хмельницький та Іванов вирішили розділити управління спільними проєктами

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресреліз компаній.

Зокрема, інвестиціями в проєктах девелоперської компанії UDP і столичного аеропорту "Київ" ім. Сікорського буде управляти приватний фонд Quarter Partners, а Хмельницький через UFuture залишиться мажоритарним акціонером цих компаній з правом вето, але не буде здійснювати операційний контроль над проєктами.

"Ми перебуваємо на завершальному етапі нового структурування та управління нашими інвестиціями. Сьогодні я концентрую зусилля на глобальних інноваційних та імпакт-проєктах, які змінюють країну. Це UNIT.City в Києві і Харкові, "Біофарма", індустріальний парк "Біла Церква", Київський міжнародний економічний форум та інші", – пояснив засновник UFuture Василь Хмельницький.

У свою чергу, засновник інвестфонду Quarter Partners Андрій Іванов впевнений, що ефективне партнерство здатне створювати нові можливості.

"Я заснував Quarter Partners як інвестиційний фонд нового зразка, що поєднує портфельні і венчурні проєкти. Крім управління діючими проєктами, наша команда вже займається пошуком і розвитком перспективних нових бізнесів, в тому числі, стартапів. Фокус на проєктах у сфері IT, здатних масштабуватися і доповнювати один одного, створюючи нову цінність для клієнтів і суспільства. Ключові інвестиції будуть в Україні – я впевнений, що тут працює багато сильних команд, здатних розробляти якісні продукти для споживачів по всьому світові", — заявив він.

Повідомляється, що структура управління аеропортом "Київ" і програма його розвитку не зазнає змін. У свою чергу, девелоперська UDP має намір значно активізувати профільну діяльність. Компанія змінила структуру управління і найближчим часом оголосить про декілька нових проєктів. Президентом UDP призначений Сергій Богославський, який більше 15 років працює наринку нерухомості України.

Колишній генеральний директор компанії Віталій Мельник продовжить курувати розвиток інноваційних парків в Україні на посаді віцепрезидента UDP.

Довідка:

UFuture — холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького, яка об'єднує його бізнес і соціальні проєкти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузі нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад $1 млрд.

UFuture є мажоритарним акціонером девелоперської компанії UDP (спеціалізується на великих інфраструктурних проєктах), міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (другий міжнародний аеропорт в Україні за пасажиропотоком), національного оператора зовнішньої реклами "РТМ-Україна", групи IT-компаній і екосистемних технологічних рішень ITernal. UFuture є стратегічним інвестором в компанії Biopharma (фармацевтика) і UDP Renewables (відновлювальна енергетика). Компанія також розвиває нові бізнес-проєкти, серед яких інноваційні парки UNIT.City у Києві і Харкові, LvivTech.City у Львові; індустріальний парк "Біла Церква" і завод з виробництва сучасних електроустановочних систем "PlankElectrotechnic".

UFuture підтримує соціальні проєкти в галузі освіти та економіки, серед яких Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), Lean Institute Ukraine, UNIT School of Business, інноваційні школи програмування UNIT Factory в Києві і Харкові, акселератор INDAX, Новопечерська школа, всеукраїнська онлайн-платформа iLearn, видавничі проєкти K.FundBooks і #bestread.

Quarter Partners — приватний фонд, що інвестує в бізнеси з високим потенціалом зростання для їх розвитку та подальшого продажу стратегічним інвесторам. Заснований як багатопрофільна інвестиційна група у 1992 році. За час свого існування фонд здійснив великі угоди із залучення акціонерного капіталу і продажу бізнесів стратегічним інвесторам.

Сьогодні Quarter Partners фокусується на пошуку і розвитку проєктів в сфері IT (eCommerce, MedTech, FoodTech, Logistics), а також у фармацевтиці, інфраструктурі і нерухомості. У напрямку IT фонд надає пріоритет проєктам, здатним доповнювати один одного.

Існуючий портфель інвестицій включає Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського, девелоперську компанію UDP і бізнес у відновлюваній енергетиці UDP Renewables, фармацевтичну компанію "Біофарма", оператора зовнішньої реклами "РТМ-Україна", а також кілька венчурних проєктів в Україні та за кордоном. Сумарний обсяг інвестицій у наявні проєкти становить $520 млн.