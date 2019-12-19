Рада знову "помилувала" євробляхерів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який відтерміновує збільшення штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.

Законопроєкт №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" підтримали 285 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

До документу загалом подали 16 правок, з яких 11 врахували.

Законопроєкт відтермінову вступ в силу посилених адміністративних санкцій за порушення митних правил, передбачених ст. 470 і 481 Митного кодексу України.

Таким чином, до осіб, які порушили митні правила, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно будуть застосовуватися санкції у вигляді штрафу в розмірі 8, 5 тис. грн і 17 тис. грн відповідно.

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