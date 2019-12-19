business head ads

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

19
Чт., груд.
21 Нові матеріали

Рада знову "помилувала" євробляхерів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який відтерміновує збільшення штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.

Законопроєкт №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" підтримали 285 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

До документу загалом подали 16 правок, з яких 11 врахували.

Законопроєкт відтермінову вступ в силу посилених адміністративних санкцій за порушення митних правил, передбачених ст. 470 і 481 Митного кодексу України.

Таким чином, до осіб, які порушили митні правила, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно будуть застосовуватися санкції у вигляді штрафу в розмірі 8, 5 тис. грн і 17 тис. грн відповідно.

Нагадаємо:

  • 12 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1030 щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні. Згідно з документом, власникам "євроблях" дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.
  • 2 жовтня організація "АвтоЄвроСила", яка представляє інтереси власників "євроблях", влаштувала мітинг під Верховною Радою, вимагаючи ухвалення закону про доступне розмитнення.
  • На початку жовтня Кабмін відклав застосування штрафів до власників нерозмитнених авто на єврономерах до 1 січня 2020 року.
Верховна Рада Законопроєкт євробляхи