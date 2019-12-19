Рада знову "помилувала" євробляхерів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який відтерміновує збільшення штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.
Законопроєкт №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" підтримали 285 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
До документу загалом подали 16 правок, з яких 11 врахували.
Законопроєкт відтермінову вступ в силу посилених адміністративних санкцій за порушення митних правил, передбачених ст. 470 і 481 Митного кодексу України.
Таким чином, до осіб, які порушили митні правила, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно будуть застосовуватися санкції у вигляді штрафу в розмірі 8, 5 тис. грн і 17 тис. грн відповідно.
Нагадаємо:
- 12 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1030 щодо відтермінування застосування штрафів до власників автомобілів на іноземній реєстрації за порушення митного режиму перебування таких авто в Україні. Згідно з документом, власникам "євроблях" дається ще 90 днів на розмитнення транспортних засобів, тобто пільговий період збільшується з 270 до 360 днів — до 20 листопада 2019 року.
- 2 жовтня організація "АвтоЄвроСила", яка представляє інтереси власників "євроблях", влаштувала мітинг під Верховною Радою, вимагаючи ухвалення закону про доступне розмитнення.
- На початку жовтня Кабмін відклав застосування штрафів до власників нерозмитнених авто на єврономерах до 1 січня 2020 року.