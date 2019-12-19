В уряді закликають не вірити чуткам про дефолт (ВІДЕО)

Призупинення фінансування незахищених статей бюджету пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.
Про це у Facebook повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС.
"До кінца року залишилось 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків повинно було вже давно бути подано в казначейство та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила. Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня — це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта "освоювань" коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", — написала міністр.
За її словами, щоб призупинити такі непланові видатки, уряд ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей видатків. Відповідне рішення пов’язане і з тим, що бюджет України недовиконано за доходами через занадто міцний курс гривні.
Водночас Маркарова запевнила, що усі захищені видатки фінансуються у звичному режимі. "Усі важливі перекидки — фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону — будуть профінансовані. Переглядаємо з розпорядниками виключно екзотичні запити. по результатам року зробимо рейтинг найяскравіших з них", — додала міністр.
У свою чергу, прем'єрміністр Олексій Гончарук зазначив, що ситуація із тимчасовим призупиненням виплати коштів на незахищені статті державного бюджету раніше вже неодноразово траплялася в Україні.
"Зараз в ЗМІ вчергове поширюються фейки про те, що нібито в держави немає коштів, що в нас якийсь дефолт, проблеми з бюджетом. Це фейк. Не вірте цим неправдивим повідомленням, ситуація абсолютно під контролем. У держави є гроші для того, щоб виплатити пенсії, зарплати, субсидії, соцвиплати та інші захищені статті. Проблем по цих платежах немає", — заявив він у своєму відеозверненні.
"До кінця року залишилось 8 фінансових робочих днів. Це означає, що держава закінчує бюджетний рік. У цей період кожного року державний апарат намагається перерозподілити ті кошти, які були зекономлені протягом року, на якісь дрібниці: хтось хоче використати кошти на канцелярські товари, закупити паперу на весь наступний рік або просто вкрасти", — додав Гончарук.
Він повідомив, що до кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну переглядатиме всі заплановані виплати. "Це дозволить максимально ефективно витратити гроші українських платників податків", — додав сказав очільник уряду.
Нагадаємо:
- 14 листопада 2019 року Верховна Рада схвалила держбюджет-2020.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що держбюджет на 2020 рік буде зазнавати деяких змін.
- Прем’єрміністр Олексій Гончарук доручив Мінфіну не проводити низку видатків до кінця року.