За рік в Україну зайшли дев`ять нових брендів, ще шість на черзі

У 2019 року на ринок України вийшли дев`ять міжнародних операторів, ще шість планують своє відкриття в наступному 2020 році.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані компанії UTG.
Так, у цьому році українські покупці змогли відвідати магазини таких брендів: Pylones (Франція), Decathlon (Франція), In Wear Matinuque (Данія), Weill (Франція), Claudie Pierlot (Франція), Supreme (Іспанія), Esprit (США), Escada (Німеччина) і The North Face (США).
Водночас в Україні закрилися такі міжнародні оператори, як PennyBlack (Італія) і Karen Millen (Англія).
Експерти прогнозують, що позитивний баланс виходу нових брендів на український ринок торговельної нерухомості збережеться і в наступному році. Так, у 2020 році очікується відкриття магазинів таких брендів: Ikea (Швеція), Funday (Росія), The Kooples (Франція), Coin (Франція), Eataly (Італія).
"Однак найбільш очікуваними в Україні є всесвітньо відомі оператори Uniqlo (Японія), Starbucks (США) і Burger King (США)", — зазначила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.
Нагадаємо:
- За даними Української торгової гільдії, в 2018 році на ринок України вийшло або повернулося 22 міжнародних бренди.
- До кінця 2019 року на український ринок планували вийти кілька міжнародних брендів.
- На початку липня корпорація запустила веб-сайт для українських споживачів і почала кампанію з набору персоналу в Україні.
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У грудні стало відомо, що IKEA відтермінувала відкриття першого магазину в Києві.