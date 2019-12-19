Небанківський фінсектор України у 6,5 разів ефективніший, ніж банки — власник FGK Financial Group

Сьогодні в Україні відбувається сильний перекос у бік класичного банкінгу, хоча небанківськй фінансовий сектор у 6,5 разів ефективніший, ніж банки.

Про це заявив засновник та власник FGK Financial Group, співінвестор БІЗНЕС 100 Сергій Позняк під час круглого столу "Спрощена система оподаткування: пострадянський феномен чи поширена світова практика?", інформує БІЗНЕС.

"У нас відбувається сильний перекос у сторону класичного банкінгу. Але якщо подивитися на ефективність, то у небанківського фінансового сектора обсяг ативів становить 200 мільярдів гривень, а в банків — 1,3 трильйона гривень. Однак за перше півріччя 2019 року податок на прибуток, сплачений банками, — це 1,3 мільярди, а небанківськими фінансовими установами установами — 880 мільйонів. Тобто небанківський фінсектор працює в 6,5 разів ефективніше, ніж банки", — заявив Позняк.

Читайте також: Досвід перших: як Україна має стимулювати розвиток МСБ

Він також повідомив, що сьогодні банківська система практично повністю ігнорує фінансування малого і середнього бізнесу. "Щоб надати актуальне фінансове рішення для малого і середнього бізнесу, зараз працюють лише небанківські фінансові установи. Тобто ми дуже затиснуті в сильні податкові рамки, позбавлені можливості залучати кошти. Нам доводиться формувати набори інструментів для того, щоб лити бензин у спустошений бак бюжету наших малих і середніх бізнесів", — сказав власник FGK Financial Group.

Нагадаємо, у серпні 2019 року державний "Укрексімбанк" спільно з міжнародними фінансовими організаціями розширив фінансову підтримку малому та середньому бізнесу України. Станом на 1 серпня банк профінансував 156 проєктів клієнтів малого та середнього бізнесу на загальну суму 630 млн грн.