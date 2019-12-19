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"ПриватБанк" подав новий позов проти Коломойського в Ізраїлі

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Державний "ПриватБанк" ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів.

Про це йдеться у заяві керівництва фінустанови, інформує БІЗНЕС.

Вчора [18 грудня] банком було ініційоване нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США", — повідомили в "ПриватБанку".

Також банк збільшив суму позовних вимог в Канцлерському суді штату Делавер в США і подав до суду доповнену позовну заяву.

Крім того, "ПриватБанк" продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму більше $3 млрд (з відсотками) у Високому Суді Англії та Уельсу. 

"Незалежна наглядова рада та правління банку, відповідно до закону, зобов'язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв. Ми продовжимо діяти в найкращих інтересах наших клієнтів та інших стейкхолдерів", — наголошується в заяві.

Нагадаємо:

Приватбанк Ігор Коломойський суд