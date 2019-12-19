Суд відклав справу про націоналізацію "ПриватБанку"

Шостий апеляційний суд за клопотанням "Приватбанку" призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації фінустанови до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Про це заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, інформує БІЗНЕС з посиланням на ЕП.

Водночас у "ПриватБанку" заявили, що очікують справедливого рішення суду. "Але яким би не було рішення суду, наші клієнти повинні знати, що ПриватБанк працює у своєму звичайному режимі 24/7. У свою чергу, ми повністю поділяємо позицію керівництва країни про важливість ПриватБанку для фінансової стабільності та національної безпеки. І ми готові підтримати цю позицію не словом, а ділом", — йдеться в заяві керівників банку.

При цьому наголошується, що "ПриватБанк" залишається лідером фінансового ринку, клієнтами якого є майже половина українців. "І ми залишимося найприбутковішим та найбільш інноваційним банком країни. Це яскравий приклад того, що реформи в Україні можуть бути успішними", — заявили в банку.

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