Суд відклав справу про націоналізацію "ПриватБанку"

Шостий апеляційний суд за клопотанням "Приватбанку" призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації фінустанови до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.
Про це заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, інформує БІЗНЕС з посиланням на ЕП.
Водночас у "ПриватБанку" заявили, що очікують справедливого рішення суду. "Але яким би не було рішення суду, наші клієнти повинні знати, що ПриватБанк працює у своєму звичайному режимі 24/7. У свою чергу, ми повністю поділяємо позицію керівництва країни про важливість ПриватБанку для фінансової стабільності та національної безпеки. І ми готові підтримати цю позицію не словом, а ділом", — йдеться в заяві керівників банку.
При цьому наголошується, що "ПриватБанк" залишається лідером фінансового ринку, клієнтами якого є майже половина українців. "І ми залишимося найприбутковішим та найбільш інноваційним банком країни. Це яскравий приклад того, що реформи в Україні можуть бути успішними", — заявили в банку.
Нагадаємо:
- 28 листопада уряд став власником "ПриватБанку".
- 9 грудня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Кабмін зробить все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію "Приватбанку".
- 16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги Нацбанку, Мінфіну та "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.