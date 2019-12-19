Мінцифри і Mastercard запустять консультаційну онлайн-платформу для бізнесу

Міністерство цифрової трансформації України та компанія Mastercard оголосили про початок співпраці в розвитку цифрових сервісів та підтримки малого й середнього бізнесу (МСБ).

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Mastercard.

Початок співпраці сторони закріпили Меморандумом, який 19 грудня підписали віцепрем’єрміністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та генеральний директор Mastercard в Україні Інга Андреєва.

Співпраця Мінцифри та Mastercard передбачає, зокрема, запуск консультаційної та функціональної онлайн-платформи для підприємців, на якій вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу, а також сплатити за державні послуги онлайн. "Платформа допоможе отримати консультації з адміністративних питань, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу. Вона також надаватиме комплексну консультаційну підтримку з юридичних, податкових, законодавчих, фінансових питань – разом із гарячою лінією для підприємців, створеною наприкінці листопада цього року робочою групою Мінцифри для розвитку МСБ. За потреби на платформі також можна буде записатись на прийом до будь-якого з державних консалтинг-центрів для МСБ", — розповіли в Mastercard.

Ще один вектор співпраці – це реалізація функції оплат у програмному забезпеченні, яке планують інтегрувати у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Раніше Мінцифри повідомляло про плани реорганізувати всі ЦНАПи в офлайн-центри державних послуг "Дія" ‒ вони стануть офлайн-офісами для сервісу та сайту.

"Співпраця Мінцифри та компанії Mastercard – ще один приклад приватно-державного партнерства, завдяки якому наразі відбувається цифровізація країни. Ми дуже вдячні компанії Mastercard за підтримку важливого для всього українського підприємництва проєкту створення консалтинг-зон для малого та середнього бізнесу. Це безпрецедентний проєкт для України – ще нікому не вдавалося реалізувати нічого подібного на державному рівні. Завдяки підтримці Mastercard ми розраховуємо на старт роботи онлайн-платформи консалтинг-зон для МСБ уже у лютому 2020 року", — сказав міністр цифрової трансформації.

У свою чергу, гендиректор Mastercard в Україні Інга Андреєва зазначила, що запуск нових сервісів відкриє додаткові можливості для МСБ і, відповідно, сприятиме зростанню економіки країни.

"Mastercard активно долучається до ініціатив, що сприяють цифровізації суспільства. Ми максимально підтримуємо пріоритети і роботу Міністерства цифрової трансформації з розвитку й інтеграції діджитал-сервісів в різні сфери життя громадян і бізнесу, і переконані, що саме такі рішення впевнено приведуть Україну до прозорості, підвищення ефективності економіки та сервісності для громадян. Запуск цифрових сервісів надасть можливість держателям понад 39 мільйонів активних карток зручно та швидко отримувати державні послуги та сплачувати за них онлайн, а нові сервіси для МСБ відкриють додаткові можливості та допоможуть надати всебічну підтримку підприємцям – а це рушійна сила економіки", – наголосила Андреєва.

Крім того, сторони планують розпочати спільну роботу щодо запуску електронної ідентифікації, а також створення в Україні хабу інноваційних фінансових та платіжних технологій (Sandbox), який надасть вітчизняним компаніям тестову платформу для розробки інноваційних продуктів. Також планується поглибити підтримку МСБ в напрямку створення спеціальних фінансових зон в національних консалтинг-центрах для бізнесу, для надання фінансових послуг банків.

Довідка:

Міністерство цифрової трансформації України створене 9 вересня 2019 шляхом перетворення агентства з питань електронного урядування. Воно відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо.

Mastercard (NYSE: MA) – міжнародна компанія, що спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях. Компанія управляє найшвидшою у світі платіжною мережею, що об'єднує споживачів, фінансові установи, торговельні підприємства, державні організації та представників приватного сектора в більш ніж 210 країнах і територіях. Продукти та рішення Mastercard роблять щоденну комерційну діяльність, таку, як покупки, подорожі, ведення бізнесу та управління фінансами, більш простою, безпечною і ефективною для кожного.