Українські аграрії знову влаштували "земельні" протести

Сьогодні, 19 грудня, аграрії знову вийшли на основні автомагістралі України, вимагаючи поетапного запуску ринку землі.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Всеукраїнську аграрну раду (ВАР), яка виступає організатором всеукраїнської акції.
Протести відбуваються у семи регіонах країни: Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях.
Аграрії закликають владу почути їхню позицію щодо земельної реформи. Зокрема, вони наполягають на поетапному запуску ринку землі та зниження концентрації земель в одні руки до 5 тис. га.
Так, на їхню думку, на першому етапі — перші 5 років — земля с/г призначення може продаватися лише фізичним особам-громадянам України та не більше 500 га в одні руки. Також за цей період потрібно навести лад у держгеокадастрі, судовій та правоохоронній системах, побороти рейдерство.
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На другому етапі право купувати землі с/г призначення отримують юридичні особи, власниками яких є виключно громадяни України, але не більше 5 тис га в одні руки.
"Саме такий підхід — відсутність юридичних осіб на першому етапі дії земельної реформи та суттєве обмеження концентрації землі в одних руках — дасть можливість уникнути спекуляцій із землею. Адже саме через перепродаж юридичних осіб можливо втілити різноманітні спекуляції із землею", — заявляють у ВАР.
Зазначимо, що востаннє подібна всеукраїнська акція відбулася 17 грудня.
Нагадаємо:
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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В партії "Слуга народу" повідомили, що парламент планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі пленарного тижня 17-20 грудня.