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19
Чт., груд.
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Українські аграрії знову влаштували "земельні" протести

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Сьогодні, 19 грудня, аграрії знову вийшли на основні автомагістралі України, вимагаючи поетапного запуску ринку землі.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Всеукраїнську аграрну раду (ВАР), яка виступає організатором всеукраїнської акції. 

Протести відбуваються у семи регіонах країни: Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях.

Аграрії закликають владу почути їхню позицію щодо земельної реформи. Зокрема, вони наполягають на поетапному запуску ринку землі та зниження концентрації земель в одні руки до 5 тис. га.

Так, на їхню думку, на першому етапі — перші 5 років — земля с/г призначення може продаватися лише фізичним особам-громадянам України та не більше 500 га в одні руки. Також за цей період потрібно навести лад у держгеокадастрі, судовій та правоохоронній системах, побороти рейдерство. 

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Землю в користування

На другому етапі право купувати землі с/г призначення отримують юридичні особи, власниками яких є виключно громадяни України, але не більше 5 тис га в одні руки.

"Саме такий підхід — відсутність юридичних осіб на першому етапі дії земельної реформи та суттєве обмеження концентрації землі в одних руках — дасть можливість уникнути спекуляцій із землею. Адже саме через перепродаж юридичних осіб можливо втілити різноманітні спекуляції із землею", — заявляють у ВАР.

Зазначимо, що востаннє подібна всеукраїнська акція відбулася 17 грудня.

Нагадаємо:

  • 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

  • Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

  • В партії "Слуга народу" повідомили, що парламент планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі пленарного тижня 17-20 грудня.

Аграрії земельна реформа акція протесту