Українські аграрії знову влаштували "земельні" протести

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Всеукраїнську аграрну раду (ВАР), яка виступає організатором всеукраїнської акції.

Протести відбуваються у семи регіонах країни: Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях.

Аграрії закликають владу почути їхню позицію щодо земельної реформи. Зокрема, вони наполягають на поетапному запуску ринку землі та зниження концентрації земель в одні руки до 5 тис. га.



Так, на їхню думку, на першому етапі — перші 5 років — земля с/г призначення може продаватися лише фізичним особам-громадянам України та не більше 500 га в одні руки. Також за цей період потрібно навести лад у держгеокадастрі, судовій та правоохоронній системах, побороти рейдерство.

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Землю в користування

На другому етапі право купувати землі с/г призначення отримують юридичні особи, власниками яких є виключно громадяни України, але не більше 5 тис га в одні руки.



"Саме такий підхід — відсутність юридичних осіб на першому етапі дії земельної реформи та суттєве обмеження концентрації землі в одних руках — дасть можливість уникнути спекуляцій із землею. Адже саме через перепродаж юридичних осіб можливо втілити різноманітні спекуляції із землею", — заявляють у ВАР.

Зазначимо, що востаннє подібна всеукраїнська акція відбулася 17 грудня.

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