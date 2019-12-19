Іноземні фонди скуповують квартири в Києві для подальшої здачі в оренду

В Україні з'явилися іноземні фонди, які скуповують квартири з метою подальшої їхньої здачі в оренду.

Про це повідомив президент компанії "КАН Девелопмент" Ігор Ніконов у інтерв'ю "Економічній правді", інформує БІЗНЕС.

За розрахунками КАН, вже понад 10% продажів житлової нерухомості припадає на інвестиції з метою перепродажу або здачі в оренду. "З'явилися фонди іноземні, канадські та ізраїльські, які купують нерухомість. Бізнес такий: купують квартири секціями, роблять ремонти і здають в оренду", – сказав Ніконов.

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За його словами, інвестори "дуже сильно шерстять ринок в надії отримати супер-знижки". "Бували угоди, 50 квартир купували люди одразу одним ударом...Ми самі тепер зрозуміли, що треба розширювати палітру послуг, і стали робити ремонти під оренду і під продаж", – заявив забудовник.

Він прогнозує, що девелопери, які продають одну квартиру і більше нічого, дуже швидко підуть з ринку. "Ти повинен думати на 50 років вперед. І якщо ти на 50 років вперед модель свою не побудував – у тебе немає завтра", – переконаний Ніконов.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року на ринок України вийшла розроблена в Європі платформа колективних інвестицій у нерухомість Bulkestate.com.