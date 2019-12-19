Іноземні інвестори очікують компромісу щодо "зеленого" тарифу

Міжнародні компанії, що реалізують проєкти відновлюваної енергетики в Україні (ВДЕ), сподіваються, що Верховна Рада і президент не підуть на ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу, не порушивши зобов'язань перед іноземними інвесторами.

Про це на пресконференції заявив віцепрезидент норвезької компанії NBT Берге Творг, інформує БІЗНЕС із посиланням на "РБК-Україна".

"Ми віримо, що президент і парламент України знайдуть збалансоване рішення і покажуть, що у них немає наміру впроваджувати ретроспективні зміни, і що вони готові захищати права інвесторів", — зазначив Творг.

Коментуючи відмову парламентського комітету з питань енергетики і комунальних послуг підтримати компромісний законопроєкт №2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу, віцепрезидент NBT повідомив, що інвестори все ж зберігають сподівання, що буде знайдено збалансоване рішення.

"Тут обидві сторони мають прийти до згоди, поступитися в чомусь один одному і піти назустріч. Тому що наслідки, якщо цього не буде зроблено, наслідки будуть дуже ризикованими", — попередив представник компанії.

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Він додав, що тільки в 2019 році іноземні інвестиції в Україну в сферу відновлюваної енергетики склали 4 млрд євро. Подальші інвестиції, за його словами, залежать від рівня довіри до уряду і держави в цілому. "Все зводиться до довіри. Довіра породжує впевненість, а за нею, зрозуміло, що йдуть гроші, і інвестиції", — підсумував Творг.

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