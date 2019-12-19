business head ads

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

19
Чт., груд.
21 Нові матеріали

Гончарук доручив Мінфіну не проводити виплату низки видатків

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Прем’єрміністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року.

Про це йдеться в дорученні уряду, інформує БІЗНЕС із посиланням на ЕП.

Йдеться про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

"Забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду держбюджету (крім захищених видатків бюджету)", – наголошується в документі.

Зазначається, що така економія дозволить бюджету вийти на запланований обсяг дефіциту. "Стоп" не торкнеться виплати пенсій, зарплат, видатків на обслуговування держборгу.

Це вже вдруге за останні півроку Мінфін призупиняє проведення певної частини видатків. Влітку цього року Кабмін затримав містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток на прохання керівника офіса президента Андрія Богдана.

dc0fc26 goncharuk markarova 1

ec987a4 goncharuk markarova 2

Нагадаємо:

 

Олексій Гончарук Оксана Маркарова видатки