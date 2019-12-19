Гончарук доручив Мінфіну не проводити виплату низки видатків

Прем’єрміністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року.

Про це йдеться в дорученні уряду, інформує БІЗНЕС із посиланням на ЕП.

Йдеться про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.

"Забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду держбюджету (крім захищених видатків бюджету)", – наголошується в документі.

Зазначається, що така економія дозволить бюджету вийти на запланований обсяг дефіциту. "Стоп" не торкнеться виплати пенсій, зарплат, видатків на обслуговування держборгу.

Це вже вдруге за останні півроку Мінфін призупиняє проведення певної частини видатків. Влітку цього року Кабмін затримав містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток на прохання керівника офіса президента Андрія Богдана.

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