Україна знову встановила рекорд аграрного експорту

За січень-листопад 2019 року Україна експортувала аграрної продукції на $20,2 млрд, що на 7,4% більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" за даними оперативної статистичної інформації, інформує БІЗНЕС.

"За 11 місяців 2019 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму $20,2 млрд . Це вже (!) перевищило показник за підсумками повного 2018 року, коли рекордною стала вартість аграрного експорту на суму $18,8 млрд ", – зазначили у повідомленні.

Оновлено також історичний рекорд поставок вітчизняної продукції сільського господарства до Європейського Союзу.

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"Якщо торік до країн цього регіону було експортовано харчів та продовольства на $6,3 млрд, то за січень-листопад 2019 року вони сягнули $6,8 млрд", - деталізували в ІАЕ.

Найбільші доходи українським експортерам приносять продажі на закордонних ринках зернових культур (8,6 млрд дол. США), насіння олійних (2,3 млрд дол. США), олії (4,2 млрд дол. США), залишків і відходів харчової промисловості (1,4 млрд дол. США) та м’ясопродуктів (0,7 млрд дол. США).

"Оскільки календарний рік ще не завершився, всі перераховані показники будуть збільшені, сформувавши остаточні підсумки вітчизняного агропродовольчого експорту, які й стануть новим орієнтиром для галузі", - підсумували у профільному відомстві.

Нагадаємо, Україна у трійці найбільших експортерів агропродукції до Європейського Союзу.