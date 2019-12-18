Автогіганти Fiat Chrysler і Peugeot офіційно злилися

Італійсько-американський виробник Fiat Chrysler (FCA) і Peugeot підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу FCA.
"Fiat Chrysler і Peugeot SA сьогодні підписали юридично зобов'язуючу комплексна угода, яка передбачає злиття бізнес-активів у співвідношенні 50 на 50 і створює четвертого глобального автовиробника і третього за обсягами прибутку", — йдеться в документі.
В об`єднаній компанії працюватимуть більше 400 тис. співробітників. За попередніми підрахунками, очікуваний річний дохід складе близько 170 млрд євро. При цьому планується продавати 8,7 млн автомобілів щорічно. Йдеться про такі бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot і Vauxhall.
Процес злиття планується завершити протягом 12-15 місяців.
Нагадаємо:
- 27 травня 2019 року італійський автомобільний виробник Fiat Chrysler Automobiles повідомив, що домовляється про злиття з французьким Renault. Це об'єднання може вилитися у створення автогіганта з капіталізацією близько $37 млрд, річною виручкою близько 170 млрд євро і потужностями з випуску 9 млн автомобілів на рік, що поставило б його на третє місце в світі за цим показником після Volkswagen і Toyota.
- 6 червня Fiat Chrysler Automobiles відкликав свою пропозицію про злиття з Renault через нові підозри стосовно колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона. Згодом ЗМІ повідомили, що автогіганти можуть відновити переговори.
- У жовтні автогіганти Fiat Chrysler і Peugeot оголосили про створення єдиного мегаконцерну.