Автогіганти Fiat Chrysler і Peugeot офіційно злилися

Італійсько-американський виробник Fiat Chrysler (FCA) і Peugeot підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу FCA.

"Fiat Chrysler і Peugeot SA сьогодні підписали юридично зобов'язуючу комплексна угода, яка передбачає злиття бізнес-активів у співвідношенні 50 на 50 і створює четвертого глобального автовиробника і третього за обсягами прибутку", — йдеться в документі.

В об`єднаній компанії працюватимуть більше 400 тис. співробітників. За попередніми підрахунками, очікуваний річний дохід складе близько 170 млрд євро. При цьому планується продавати 8,7 млн автомобілів щорічно. Йдеться про такі бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot і Vauxhall.

Процес злиття планується завершити протягом 12-15 місяців.

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