Портовики Чорноморська висловили недовіру очільнику Адміністрації морпортів

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що 10 грудня трудовий колектив підприємства висловив недовіру Вецкагансу.

Голова профспілки працівників морського транспорту Сергій Бризгалов пояснив, що однією з головних претензій до керівництва АМПУ є роздування штатів центрального апарату в збиток філіям, які безпосередньо заробляють гроші. "Він скрізь заявляє про те, що корпоратизація – це сьогодні єдиний вихід. Це брехня! Ми пропонуємо зовсім інші речі. Аналіз роботи портів говорить зовсім про інше. Він нас не чує, не чує трудові колективи. Він хоче збільшити штат своїх апаратників на 150 осіб, при цьому скоротити на 50% людей в деяких філіях, тих, хто заробляє гроші для цієї зграї", — заявив Бризгалов.

За його словами, АМПУ неналежним чином використовує портову інфраструктуру країни, а бюджетні кошти витрачає неефективно. "Порожній контейнерний термінал, державний контейнерний термінал порту "Чорноморськ", причали у власності АМПУ. Вкладається 1,5 мільярда гривень карантинний мол Одеського порту. Питається – господар так вчиняє? У тебе є потужності, заробляй гроші, перерозподілюй вантажопотоки. Ні, вкладаються гроші... Південний порт. В Україні немає тоннажу з осадкою понад 16 метрів. У Південному викопали 18 і хочуть копати далі. Для чого таке днопоглиблення, який флот буде заходити? Це чорні схеми відмивання грошей", — обурився голова профспілки.

Крім того, він звернув увагу на космічні зарплати центрального апарату АМПУ, тоді як звичайні портовики отримують у десятки разів менше. "У нього [ очільника АМПУ] зарплата 3,33 мільйона гривень на рік... Це зарплата висококваліфікованого менеджера навіть за європейськими мірками. Його заступники отримують по 260 тисяч гривень на місяць. Начальник терміналу отримує в рази менше, ніж начальник відділу його офісу", — заявив Бризгалов.

Нагадаємо:

2 жовтня 2019 року Міністерство інфраструктури України звільнило від виконання обов’язків директорів чотирьох морських портів, у тому числі порту "Чорноморськ". Міністр інфраструктури Владислав Криклій пригрозив "джихадом" недоброчесним представникам портової галузі.

На початку листопада Мінінфраструктури України звільнило в.о.директора морпорту "Южний" в Одеській області.





