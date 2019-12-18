Сенат США затвердив санкції проти "Північного потоку-2"

Сенат США підтримав оборонний бюджет США на 2020 фіскальний рік, що містить запровадження санкцій проти компаній, причетних до спорудження газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Документ підтримали 86 голосами, 8 сенаторів виступили проти, інформує БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

Зазначається, що санкції діятимуть також у разі, якщо ці проєкти змінять назву чи будуть замінені іншими.

Згідно з документом, обмежувальні заходи накладаються на судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря, а також на іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Серед обмежень є й заборона видачі американських віз та анулювання чинних віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції, а також заморожування майна та активів таких осіб на території США. Документ має підписати президент США Дональд Трамп.

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Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.

Попри те, що дане санкційне рішення стосується лише кораблів, у "Нафтогазі" вважають, що воно завдасть серйозного удару по трубопроводах, оскільки Росія сама не має відповідної техніки і вимушена користуватися послугами іноземних судновласників.

Нагадаємо, 12 грудня палата Представників конгресу США затвердила санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводів з Росії.