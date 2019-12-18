Бізнес вніс пропозиції щодо митної реформи

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ) взяли участь у засіданні робочої групи з підготовки до другого читання законопроєкту №2318-1 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу УРБ.

Робоча група обговорила два ключові питання. Перше з них – внесення змін до ст. 255 та доповнення підпунктом 8, який дозволяє призупинення митного оформлення автоматизованою системою митного оформлення в термін до 12 годин.

"Бізнес одностайно не підтримує цю норму, і представники парламентського комітету пообіцяли виключити її з тексту законопроєкту", – інформує УРБ.

Друге питання – доповнення ст. 11 Митного кодексу нормами щодо відкриття знеособленої інформації. Зокрема, учасники дискутували про доцільність відкриття знеособленої інформації про торговельну марку, виробника та номер митної декларації.

За результатами обговорення робоча група вирішила залишити статтю 11 законопроєкту №2318-1 у поточній редакції та повернутися до питання відкриття інформації про торговельну марку та виробника через деякий час після набуття законом чинності.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №2318-1, який дозволяє Держмитслужбі та Державній податковій службі працювати у форматі єдиних юридичних осіб.