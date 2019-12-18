В Україні запрацював Офіс протидії рейдерству

Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Щойно ми відкрили Офіс протидії рейдерству. Це так званий маленький адміністративний суд. Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися.У Програмі дій уряду ми гарантували, що люди будуть захищені від шахрайства. В першу чергу від рейдерства, яке позбавляло бізнесменів та інвесторів впевненості, що в Україну варто вкладати гроші", – написав Гончарук.

За його словами, Офіс протидії рейдерству має працювати на результат у вигляді швидкого відновлення прав законних власників, зменшити корупційні ризики, забезпечити прозорість роботи комісії.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

"Ми будемо продовжувати наступ на рейдерство широким фронтом: на рівні Офісу та Комісії, будемо блокувати "чорних реєстраторів", усувати слабкі місця в реєстрах та законодавстві, переводити дані в електронну форму та посилювати надійність авторизації при здійснені транзакцій", – написав Гончарук.

Прем'єр розповів, що на сьогодні вже вдалося оновити склад Антирейдерської комісії, скоротити строк допуску до розгляду скарги по суті до 5 днів та запровадити подачу скарг в електронному вигляді.

"Та найголовніше — припинилося системне рейдерство. За три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 з них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

Нагадаємо, нещодавно міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні закінчилася епоха рейдерства.