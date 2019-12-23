До спільноти БІЗНЕС 100 долучився керівник Bastion Group Руслан Брицький

Бізнесмен переконаний, що спільними зусиллями буде легше поліпшити бізнес-клімат в Україні, підвищувати інвестиційну привабливість з боку західних інститутів. "Хотілося б, щоб в Україну входило більше інвесторів", — каже Руслан Брицький.

За його словами, на сьогоднішній день бізнес-середовище досить динамічне і мінливе, існує безліч різноманітних проєктів і ведеться досить жорстка конкуренція.

"У такій ситуації важливо не тільки знаходити цікаві пропозиції і будувати правильну стратегію розвитку, а й вчасно трансформуватися, вводити новаторські рішення, робити поправку на умови, що змінилися і слідувати "новим правилам гри". Я вважаю таке співтовариство бізнесменів, як БІЗНЕС 100, своєрідним кластером, "оперативної базою даних", де однодумці і власники бізнесу можуть ділитися досвідом і власними напрацюваннями у вирішенні тих чи інших завдань, обговорювати нові тенденції розвитку українського бізнесу. Я також хотів би наголосити, що таке середовище є свого роду планктоном для будівництва чогось нового, нового партнерства, бізнесу тощо", — вважає новий учасник БІЗНЕС 100.

Зазначимо, що Руслан Брицький має великий досвід роботи в бізнесі, в його активі кілька успішних проєктів.

До 2008 року він займався продажем і дистрибуцією побутової електроніки в Україні. Його компанія налагодила тісну співпрацю з Metro Group, була постачальником в мережу продукції Philips і Thomson. Працювала з такими вендорами як Sony, Merloni Elettrodomestici S.p.A., Whirlpool, Electroluxі тощо. У період кризи 2008 року поступово вийшла з ринку "home appliance & consumer goods", і в тому ж році бізнесмен відкрив консалтингову компанію "Bastion Consulting" з офісом у Варшаві.

У 2012 році при німецькому університеті Steibais (Berlin) успішно закінчив навчання по програмі Executive MBA.

Серед цікавих проєктів Руслана Брицького слід відзначити співпрацю з такими відомими компаніями, як EBS (Варшава), DGT (Гданськ).

До 2014 року консалтинговий напрямок поступово втратив свою привабливість з точки зору генерування прибутку і бізнесмен повернувся до імпорту і дистрибуції.

Довідка:

Компанії Bastion Group займаються імпортом і дистрибуцією продуктів харчування, овочів і фруктів. Постачають продукцію у вітчизняний рітейл і на ринки України.

Завдання Bastion Group — вийти на якісно новий і бездоганний сервіс для кожного клієнта. Тому компанії групи постійно удосконалюються і розширюють спектр своїх послуг.

БІЗНЕС 100 – спільнота відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом українського бізнесу. На сьогоднішній день учасниками спільноти є вже 76 бізнесменів.

На базі цієї платформи вперше в Україні створюється Доктрина економічної безпеки — найважливіша складова національної безпеки нашої країни. Також БІЗНЕС 100 є ініціатором розробки загальнонаціонального проєкту — Репутаційної стратегії України.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року до спільноти БІЗНЕС 100 долучився генеральний директор виробничо-комерційної компанії "Велта" Андрій Бродський, а також президент холдингової компанії "Хлібні інвестиції" Юрій Триндюк.

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