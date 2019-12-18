Кількість жінок в українській IT-сфері зросла у чотири рази за останні 5 років

За останні 5 років кількість жінок в українській IT-сфері зросла у чотири рази – з 9 тисяч фахівців до майже 40 тисяч.

Про це йдеться у пресрелізі компанії GlobalLogic, інформує БІЗНЕС із посиланням на Економічну правду.

Для аналізу компанія використовувала дані з відкритих джерел та дослідження McKinsey, DOU, YouControl, Delo, а також – внутрішню статистику за 2014-2019 роки.

Зазначається, що в Україні 24% ІТ-спеціалісток їх частка стабільно зростає більш ніж на 16% за рік.

Частка тестувальниць і жінок на менеджерських позиціях у порівнянні з чоловіками-фахівцями в цих напрямках становить по 38%, а серед всіх розробників 11% – жінки.

На початок 2019 року технічні експертки склали 89,5% всіх жінок, які співпрацюють з компанією GlobalLogic (ще 5 років тому цей показник був на рівні 62,6%). З них більше половини (54%), – тестувальниці, 40% – розробниці. Ще 6% займаються дизайном або написанням технічних текстів.

Крім цього, компанія проаналізувала дані про гендерний баланс у цілому по ринку США та України у 2014-2019 роках.

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За останні п'ять років кількість жінок на позиції топ-менеджерів в США збільшилася і досягла 26%. У 2014 році цей показник становив 22%. В Україні ж, за останніми даними, у всіх галузях серед топ-менеджерів близько 30% жінок.

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