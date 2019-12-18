business head ads

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

18
Ср., груд.
26 Нові матеріали

Відтепер держіпотекою буде опікуватися Мінфін

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет Міністрів України передав Державну іпотечну установу (ДІУ) зі сфери управління уряду під управління Міністерства фінансів.

Відповідну постанову уряд ухвалив на сьогонішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.

"Прийняття постанови сприятиме проведенню Мінфіном єдиної, державної фінансової політики в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування" — повідомили у Мінфіні.

Також постанова затверджує умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями.

Крім того, Кабмін схвалив постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями ДІУ. 

У Мінфіні вважають, що це "створює передумови для доступнішого будівництва нового житла для українців".

Довідка: Державна іпотечна установа була заснована Кабміном у 2004 році з метою рефінансування іпотечних кредитів банків за рахунок коштів, залучених від розміщення облігацій. Реально діяти установа почала лише в другій половині 2006 року.

У червні 2009 року уряд повернув собі функції управління Державною іпотечною установою, тоді як раніше їх виконував Мінфін.

Державний орган рефінансує (викуповує) гривневі іпотечні кредити, і лише ті, що були надані відповідно до стандартів організації. Очікується, що в умовах дефіциту ліквідності в банківській системі іпотека від ДІУ може стати дієвим інструментом повернення покупців на ринок купівлі житла та будівництва.

Кабмін Державн аіпотечна установа