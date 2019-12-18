Відтепер держіпотекою буде опікуватися Мінфін

Відповідну постанову уряд ухвалив на сьогонішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.

"Прийняття постанови сприятиме проведенню Мінфіном єдиної, державної фінансової політики в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування" — повідомили у Мінфіні.

Також постанова затверджує умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями.

Крім того, Кабмін схвалив постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями ДІУ.

У Мінфіні вважають, що це "створює передумови для доступнішого будівництва нового житла для українців".

Довідка: Державна іпотечна установа була заснована Кабміном у 2004 році з метою рефінансування іпотечних кредитів банків за рахунок коштів, залучених від розміщення облігацій. Реально діяти установа почала лише в другій половині 2006 року.

У червні 2009 року уряд повернув собі функції управління Державною іпотечною установою, тоді як раніше їх виконував Мінфін.

Державний орган рефінансує (викуповує) гривневі іпотечні кредити, і лише ті, що були надані відповідно до стандартів організації. Очікується, що в умовах дефіциту ліквідності в банківській системі іпотека від ДІУ може стати дієвим інструментом повернення покупців на ринок купівлі житла та будівництва.