Відтепер держіпотекою буде опікуватися Мінфін

Кабінет Міністрів України передав Державну іпотечну установу (ДІУ) зі сфери управління уряду під управління Міністерства фінансів.
Відповідну постанову уряд ухвалив на сьогонішньому засіданні, інформує БІЗНЕС.
"Прийняття постанови сприятиме проведенню Мінфіном єдиної, державної фінансової політики в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування" — повідомили у Мінфіні.
Також постанова затверджує умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями.
Крім того, Кабмін схвалив постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями ДІУ.
У Мінфіні вважають, що це "створює передумови для доступнішого будівництва нового житла для українців".
Довідка: Державна іпотечна установа була заснована Кабміном у 2004 році з метою рефінансування іпотечних кредитів банків за рахунок коштів, залучених від розміщення облігацій. Реально діяти установа почала лише в другій половині 2006 року.
У червні 2009 року уряд повернув собі функції управління Державною іпотечною установою, тоді як раніше їх виконував Мінфін.
Державний орган рефінансує (викуповує) гривневі іпотечні кредити, і лише ті, що були надані відповідно до стандартів організації. Очікується, що в умовах дефіциту ліквідності в банківській системі іпотека від ДІУ може стати дієвим інструментом повернення покупців на ринок купівлі житла та будівництва.