business head ads

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

18
Ср., груд.
26 Нові матеріали

Бізнес закликає Раду вимкнути "турбо-режим" для скандального законопроєкту №1210

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Бізнес-спільнота закликає Верховну Раду розпочати детальне обговорення законопроєкту №1210 про зміни до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків.

З відповідним листом до парламенту звернулися Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка, інформує БІЗНЕС. 

Звернення налічує 166 сторінок і адресоване голові комітету Верховної ради з фінансів, податкової і митної політики, автору законопроєкту Данилу Гетманцеву.

Зазначається, що 6 грудня провідні бізнес-асоціації України вже заявляли про неприпустимість підвищення фіскального тиску на сумлінних платників податків, оскільки швидкість ухвалення цього законопроєкту залишає без належного врегулювання низку критичних зауважень до нього.

Читайте також:

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Законопроєкт №1210 загрожує Україні втратою мільярдів доларів інвестицій, — експерт

"У цьому контексті, Європейська Бізнес Асоціація офіційним листом від 12 грудня все ж пропонує виключити турбо-режим до початку нового року та розпочати детальне обговорення спірних позицій у нормальному робочому порядку аби випрацювати дійсно комплексні та грунтовні правила", — йдеться в листі.

Зокрема, в ЄБА заявили про неприпустимість введення в дію окремих норм законопроєкту з 1 січня 2020 року (тобто за 2 тижні до початку бюджетного періоду, в якому будуть діяти такі норми). "Експерти одностайні: запровадження таких масштабних змін у такі стислі терміни несе значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків, що негативно відіб’ється як на інвестиційному кліматі, так і на доходах бюджету", – наголошують автори звернення.

Нагадаємо:

Європейська Бізнес Асоціація Законопроєкт турбо-режим