Бізнес закликає Раду вимкнути "турбо-режим" для скандального законопроєкту №1210

Бізнес-спільнота закликає Верховну Раду розпочати детальне обговорення законопроєкту №1210 про зміни до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків.
З відповідним листом до парламенту звернулися Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка, інформує БІЗНЕС.
Звернення налічує 166 сторінок і адресоване голові комітету Верховної ради з фінансів, податкової і митної політики, автору законопроєкту Данилу Гетманцеву.
Зазначається, що 6 грудня провідні бізнес-асоціації України вже заявляли про неприпустимість підвищення фіскального тиску на сумлінних платників податків, оскільки швидкість ухвалення цього законопроєкту залишає без належного врегулювання низку критичних зауважень до нього.
#1210. Прибуткова безвідповідальність
Законопроєкт №1210 загрожує Україні втратою мільярдів доларів інвестицій, — експерт
"У цьому контексті, Європейська Бізнес Асоціація офіційним листом від 12 грудня все ж пропонує виключити турбо-режим до початку нового року та розпочати детальне обговорення спірних позицій у нормальному робочому порядку аби випрацювати дійсно комплексні та грунтовні правила", — йдеться в листі.
Зокрема, в ЄБА заявили про неприпустимість введення в дію окремих норм законопроєкту з 1 січня 2020 року (тобто за 2 тижні до початку бюджетного періоду, в якому будуть діяти такі норми). "Експерти одностайні: запровадження таких масштабних змін у такі стислі терміни несе значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків, що негативно відіб’ється як на інвестиційному кліматі, так і на доходах бюджету", – наголошують автори звернення.
Нагадаємо:
- 20 вересня 2019 року члени Київської торгово-промислової палати закликали голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева не допустити ухвалення в другому читанні трьох законопроєктів в сфері фіскальної політики без урахування думки бізнесу.
- 4 грудня Верховна Рада попередньо схвалила розкритикований бізнесом законопроєкт №1210.
- Парламент планує розглянути законопроєкт №1210 в останній пленарний тиждень 17-20 грудня.