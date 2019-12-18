Бізнес закликає Раду вимкнути "турбо-режим" для скандального законопроєкту №1210

З відповідним листом до парламенту звернулися Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка, інформує БІЗНЕС.

Звернення налічує 166 сторінок і адресоване голові комітету Верховної ради з фінансів, податкової і митної політики, автору законопроєкту Данилу Гетманцеву.

Зазначається, що 6 грудня провідні бізнес-асоціації України вже заявляли про неприпустимість підвищення фіскального тиску на сумлінних платників податків, оскільки швидкість ухвалення цього законопроєкту залишає без належного врегулювання низку критичних зауважень до нього.

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"У цьому контексті, Європейська Бізнес Асоціація офіційним листом від 12 грудня все ж пропонує виключити турбо-режим до початку нового року та розпочати детальне обговорення спірних позицій у нормальному робочому порядку аби випрацювати дійсно комплексні та грунтовні правила", — йдеться в листі.

Зокрема, в ЄБА заявили про неприпустимість введення в дію окремих норм законопроєкту з 1 січня 2020 року (тобто за 2 тижні до початку бюджетного періоду, в якому будуть діяти такі норми). "Експерти одностайні: запровадження таких масштабних змін у такі стислі терміни несе значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків, що негативно відіб’ється як на інвестиційному кліматі, так і на доходах бюджету", – наголошують автори звернення.

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