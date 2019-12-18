Україна може імпортувати газ через трансбалканський газопровід

"Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ОГТСУ.

Угода означає, що у всіх постачальників з’явилась можливість вільно транспортувати газ за новим маршрутом постачання – з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну та далі у Молдову.

Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1" буде доступною потужність по маршруту Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн куб. м на добу, а також в зворотному напрямку – 15,8 млн куб.м на добу.

"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", – прокоментував генеральний директор новоствореного "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Під час зустрічі у місті Брюссель 12 грудня 2019 року оператори ГТС України, Молдови, Румунії та Болгарії принципово погодили текст угод щодо забезпечення реверсу трансбалканським газопроводом, а саме по "Транзиту-1" в напрямку Болгарія-Румунія-Україна-Молдова.

У ОГТСУ зазначають, що підписана раніше угода між операторами ГТС України та Румунії не дозволяла транспортувати природний газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейські правила взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним транзитним контрактом між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром".

По закінченні цього контракту з 01 січня 2020 року така умова буде нівельована і оператор ГТС України зможе співпрацювати з оператором ГТС Румунії за європейськими правилами. Більше того, така угода створює для Молдови додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб з Туреччини та Греції у випадку, якщо "Газпром" зупинить транзит в Європу через територію України.

Преговори за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були долучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.

Вже найближчими днями відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей на міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1".

Нагадаємо, одразу 11 компаній з Європи та України виявили бажання транспортувати газ через Трансбалканський трубопровід.