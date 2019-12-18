Рада удосконалила е-облік пального і спирту

Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України (про поліпшення адміністрування акцизного податку)".

Відповідний документ підтримали 316 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Законопроєкт удосконалює роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту (СЕАРПСЕ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

Водночас парламент відхилив правку депутатки "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк про уніфікацію ставки акцизного податку на скраплений газ і бензин на рівні 139,5 евро за 1 тис. л.

Так, документ передбачає:

- перегляд термінів і порядку застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або етилового спирту на акцизних складах;

- визначає випадки, в яких складаються зведені акцизні накладні та змінено строк для їх реєстрації до 15 календарних днів;

- надає можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно вибирати спосіб складання акцизних накладних при відпуску через колонки (щоденну або зведену);

- скасовує вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу;

- для промислових споживачів продовжує термін для подання довідки форми 2 до 15 календарних днів;

- уточнює кількість і види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального;

- передбачає право на отримання інформації особою, що видала вексель по всіх акцизних накладних, складених на постачання пального за векселем, яке воно видало;

- надає можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів;

- прирівняє до власного споживання використання пального для заправки транспортних засобів за договорами підряду;

- перебачає можливість з 1 липня 2020 року здійснювати постачання пального для реактивних двигунів не з видачею податкового векселя, а за заявкою на поповнення обсягів залишку пального для вітчизняних товаровиробників із обмеженням терміну його погашення (15 календарних днів);

- встановлює 3-денний термін для реєстрації акцизної накладної за експортною операцією;

- запроваджує механізм для внесення залишків пального до системи суб’єктами господарювання, які зберігають пальне для інших суб’єктів господарювання, які використовують його для власного споживання.

Автори вважають, що цей законопроєкт дозволить створити ефективний механізм контролю за реалізацією пального та унеможливить випадки реалізації на ринку не облікованих обсягів пального, з яких не сплачений акцизний податок. Також, на їхню думку, документ дозволить скоротити частку тіньового сектору ринку пального і, як наслідок, збільшити надходження до державного бюджету.

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