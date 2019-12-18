Рада НБУ пропонує скасувати податок з депозитів

Рада Національного банку України під час засідання надала рекомендацію Кабінету міністрів України, у якій закликала ініціювати скасування оподаткування відсотків за банківськими депозитами.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"З метою залучення коштів населення до банківської системи (Кабінету міністрів) звернутися до Верховної Ради з пропозицією відмінити податок за відсотками по депозитних вкладах", — йдеться у повідомленні.

Також у Раді Нацбанку рекомендували уряду зареєструвати у парламенті законопроєкт, яким суму банківського депозиту, яку гарантовано отримає вкладник у разі банкрутства банку, пропонують збільшити до 500 тисяч гривень.

Наразі держава гарантує вкладникам банків депозити в межах 200 тисяч гривень. Такі вклади клієнти банків можуть отримати навіть у разі, якщо банк збанкрутує. Їх виплатить Фонд гарантування вкладів.

"З метою залучення коштів населення до банківської системи, звернутися до Верховної Ради з пропозицією відмінити податок за відсотками по депозитних вкладах та збільшити гарантовану суму відшкодування по депозитних вкладах за рахунок ФГВФО з 200 тис. грн. до 500 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українців пропонують звільнити від податків з депозитів.

Довідка: Відповідно до чинного законодавства відсотки, які банки виплачують за депозитами населення, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором (1,5%).