Зеленський закликає Раду скасувати "соєві" правки

Президент Володимир Зеленський закликає Кабінет міністрів і Верховну Раду забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасування так званих "соєвих" правок.

Про це він заявив під час зустрічі з фермерами на Київщині, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами аграріїв, через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані "соєві" правки), які були внесені у Податковий кодекс у 2017 році за сприяння тодішнього народного депутата Віталія Хомутинніка, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ.

Адже фермери з площею землі до 1 тис. гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи при цьому 20-25% з кожної тонни виробленої продукції.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт № 2446 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур", який має врегулювати цю ситуацію.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Документ передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку.

"Ми ж з вами вже зустрічалися кілька разів, ви нам малювали схему, як підтримувати вітчизняного фермера, а про ці правки нічого не казали… Зверніться до Арахамії [голови фракції партії "Слуга Народу" Давида Арахамії], зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Верховна Рада схвалила так звані "соєво-рапсові правки", якими скасувала відшкодування ПДВ на сою та насіння свиріпи з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року; ріпаку — з 1 січня 2020 до 31 грудня 2021 року.

За даними Всеукраїнської Аграрної Ради, у результаті цих правок український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої.