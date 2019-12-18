В Україні ще незначно "просіли" ціни на бензин

Станом на 18 грудня вартість бензину в мережах АЗС ОККО і WOG знизилися ще на 10-20 коп. / літр.
Про це свідчать результати щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку від "Консалтингової групи А-95", інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.
Так, на станціях ОККО ціни на всі види палива зменшилися на 20 коп. / л: вартість бензину А-92 знизилася до 28,79 грн / л, А-95 і ДП — до 29,79 грн / л.
На автозаправних станціях WOG паливо подешевшало на 10 коп. / л — до 29,89 грн / л за А-95 і до 28,89 грн / л за ДП і А-92.
Нагадаємо:
- 5 грудня 2019 року АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на бензин до 15 грудня. Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).
- 11 грудня в Мінекономіки повідомили, що вивчають ситуацію з ціноутворенням на українських АЗС та вживатимуть заходів для зниження цін на високооктанові бензини та дизельне пальне.
- З 5 грудня станом на 12 грудня ціна на бензин і дизельне паливо на АЗС знизилася на 80 коп. / л.
- Прем'єрміністр Олексій Гончарук вважає, що ціни на бензин мають знизитися ще мінімум на 2 гривні за літр.