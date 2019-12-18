В Україні ще незначно "просіли" ціни на бензин

Станом на 18 грудня вартість бензину в мережах АЗС ОККО і WOG знизилися ще на 10-20 коп. / літр.

Про це свідчать результати щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку від "Консалтингової групи А-95", інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

Так, на станціях ОККО ціни на всі види палива зменшилися на 20 коп. / л: вартість бензину А-92 знизилася до 28,79 грн / л, А-95 і ДП — до 29,79 грн / л.

На автозаправних станціях WOG паливо подешевшало на 10 коп. / л — до 29,89 грн / л за А-95 і до 28,89 грн / л за ДП і А-92.

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