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Ср., груд.
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НБУ вважає авантюрою прискорене зниження облікової ставки

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Національний банк України (НБУ) має намір підтримувати інфляцію на рівні 5%. При цьому облікову ставку регулятор знижуватиме за умови низького інфляційного тиску.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Монетарна політика НБУ і надалі спрямовуватися на підтримку інфляції на рівні 5%. Облікова ставка (а разом з нею і інше процентні ставки в економіці) знижуватиметься за умови низького інфляційного тиску. Аполітичність та послідовність політики НБУ зміцнюватиме довіру до інфляційної цілі з боку бізнесу і населення", — зазначає регулятор.

Нацбанк наголошує, що якби в період подвійних президентських виборів, невизначеності щодо програми з МВФ та інфляційного тиску з боку споживчого попиту розпочав би "авантюрне" прискорене зниження облікової ставки, це могло б дестабілізувати ситуацію на валютному ринку, підірвати довіру до НБУ та підігріти зростання цін.

"Політичні компроміси у монетарній політиці, як і компроміси зі совістю, можуть мати згубні, а інколи непоправні наслідки. Досвід Аргентини чи Туреччини, де втрата довіри до центрального банку стала чинником кризи, мав би стати у нагоді тим експертам, для яких низька інфляція "занадто рано" постукала у двері", — переконані в НБУ.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%. Загалом з початку 2018 року НБУ п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.

Нацбанк облікова ставка інфляція