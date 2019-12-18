В Україні з'явився перший банкрут

Вперше в історії України суд визнав банкрутом фізичну особу, що стало можливим після ухвалення нового Кодексу про банкрутство.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Опендатабот.

За даними Вищого господарського суду, банкрутом визнано Сергія Тищенка. Щодо нього зараз відкрито одне виконавче провадження, за яким стягувачем виступає інша фізособа — Сергій Ушинський. Зазначається, що Тищенко раніше мав статус ФОП, але припинив свою діяльність 6 листопада 2019 року.

Всього на сьогодні до господарських судів надійшло вже близько 30 заяв про визнання фізичних осіб банкрутами. "Та судді не квапляться з відкриттям проваджень про таке банкрутство, бо в Україні ще відсутня потрібна судова практика. Також фізичні особи надають про себе неправдиву інформацію, що тягне відмову в суді — таких заяв уже близько 10", – кажуть в Опендатабот.

Визнання банкрутом передбачає:

- 5 років після визнання фізособи банкрутом вона не може знову ініціювати банкрутство. Єдиний виняток — якщо боржник погасив усі борги у передбаченому Кодексом порядку.

- 5 років після визнання фізичної особи банкрутом вона зобов’язана перед укладенням кредитних договорів, договорів позики, поруки чи застави письмово повідомляти про свою неплатоспроможність інші сторони таких договорів.

- 3 роки після визнання банкрутом ділова репутація фізособи не може вважатися бездоганною.

Нагадаємо, в Україні з 21 жовтня почав діяти Кодекс з процедур банкрутства, який Верховна Рада ухвалила ще 2018 року. Як зазначили у Міністерстві юстиції, це перший за часи незалежності України комплексний документ, що врегульовує всі процедурні питання банкрутства.

Ініціювати банкрутство може виключно боржник — фізична особа. Для цього потрібно підготувати позовну заяву до Господарського суду, зазначивши коло кредиторів та суму боргу перед ними, свій фінансовий стан та наявне майно. Щоб подати позовну заяву, боржнику потрібно сплатити авансовий платіж за послуги арбітражного керуючого на суму понад 30 тис грн.

Раніше збанкрутувати в Україні могли лише юрособи, фізичні особи лишалися наодинці з кредиторами та колекторами.