Рада попередньо ухвалила зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада у рамках митної реформи ухвалила за основу законопроєкт №2419 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики".

Відповідний документ підтримав 341 народний депутат, інформує БІЗНЕС.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких уточнюється перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу, встановлюється чітке розмежування їх функцій та повноважень у сфері адміністрування податків і зборів.

Також документ закріплює статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів (відокремлених підрозділів) Державної податкової служби (ДПСУ), що діють на підставі положень про такі територіальні органи (відокремлені підрозділи).

Законопроєктом передбачається, що порядок інформаційного обміну між ДПСУ та Держмитслужбою затверджуватиметься Мінфіном.

Крім того, у зв’язку з реформуванням системи держорганів, що реалізують податкову та митну політику, вносяться уточнення щодо:

- рівнів контролюючих органів для можливості адміністративного оскарження рішень таких контролюючих органів платниками податків,

- особливостей обліку великих платників податків у територіальному органі ДПСУ, який здійснює супроводження великих платників податків, або його структурних підрозділах.

Нагадаємо, Федерація роботодавців України закликала Верховну Раду доопрацювати зміни до Податкового кодексу.