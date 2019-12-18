В Україні вперше може утворитися профіцит торгових площ — UTG

У Києві спостерігається висока девелоперська активність і на 2020-2021 роки задекларовано відкриття нових торгових центрів сумарною орендною площею понад 584 тис. кв. метрів.

Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник, інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт компанії.

Зокрема, йдеться про відкриття ТЦ "Ocean Mall", "April Mall", "Retroville", "Лук'янівка", "Республіка", "Lesnaya Mall", "New Ray" (Сіріус) та інші об'єкти. За даними UTG, загалом на різних стадіях реалізації в столиці і найближчому передмісті знаходяться 44 проєкти загальною площею 1,3 млн кв. метрів.

"У разі реалізації та запуску в експлуатацію всіх задекларованих великомасштабних проєктів на ринку, вперше в історії України може утворитися профіцит торгових площ. Це спричинить перерозподіл споживчих потоків між об'єктами, зростання вакантності та корекцію ставок оренди в бік зниження, особливо в морально застарілих об'єктах з серйозними концептуальними недоліками", — прогнозує Олійник.

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Він також зазначив, що зростання конкурентних загроз стимулює найбільш далекоглядних девелоперів до комплексної модернізації торгових центрів ("Караван", "Метроград", "Silver Breeze", "InSilver", "Квадрат Лук'янівка", "Городок", "Магеллан", "Мармелад", "Dream Town"), а низка власників вже запланували масштабні зміни.

Водночас Олійник повідомив, що з урахуванням поточного рівня доходів населення Києва, платоспроможний попит здатний забезпечити успішне функціонування для 2,4 млн кв. метрів орендованих торгових площ, тоді як на грудень 2019 року функціонують 1,7 млн кв. метрів. "Як підсумок – станом на кінець цього року дефіцит приміщень (здатних забезпечити успішне функціонування і відвідуваність нових торгових об'єктів) до введення в експлуатацію основного обсягу пропозиції становить 599 789 кв. метрів", — констатують в UTG.

Нагадаємо, у серпні 2019 року низка ритейлерів України оприлюднили плани щодо розширення своїх мереж.