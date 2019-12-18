В Україні хочуть створити список довгобудів

Міністерство розвитку громад і територій пропонує створити перелік проблемних об’єктів житлового будівництва.
Про йдеться у законопроєкті "Про особливості врегулювання добудови проблемних об’єктів житлового будівництва", який оприлюднено на сайті відомства для громадського обговорення, інформує БІЗНЕС.
Згідно з документом, у переліку має міститися інформація про місцезнаходження об’єкта будівництва і стан його готовності, терміни здачі в експлуатацію відповідно до проектної документації, копія документа про право власності або користування земельною ділянкою, його характеристики об`єкта і дані про співвласників майнових прав об’єкта будівництва.
У разі відкриття справи про банкрутство замовника/забудовника до цього переліку вносяться відповідні відомості.
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Затверджувати список проблемних об’єктів будівництва буде Кабінет Міністрів. При цьому органи місцевого самоврядування будуть створювати комунальні підприємства, які виконуватимуть функції замовника завершення будівництва і обліку співвласників майнових прав у проблемному об’єкті. Також вони будуть затверджувати місцеві цільові програми завершення будівництва проблемних об’єктів.
Господарський суд за заявою співвласників майнових прав зможе знімати арешт чи інші обмеження з проблемного об’єкта. Розглянути таку заяву суд має не пізніше одного місяця з дня її прийняття до розгляду.
Мінрегіон розпочав громадське обговорення законопроєкту. Наголошується, що документ має тимчасовий характер, розроблений для ефективного захисту прав та інтересів вкладників.
Нагадаємо:
- За даними Мінрегіонбуду, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше таких об`єктів у Києві, Київській та Одеській областях.
- Мінрегіонбуд пообіцяв розробити законопроєкт щодо вирішення проблеми довгобудів і після 20 грудня внести його у Верховну Раду.
- Згідно з дослідженням компанії Monitor.Estate та "Українського клубу нерухомості" (UREClub), найбільша частка ризикових об’єктів житлового будівництва зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта), та в Києві – 55% (із 400 об’єктів).