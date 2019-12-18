В Україні хочуть створити список довгобудів

Про йдеться у законопроєкті "Про особливості врегулювання добудови проблемних об’єктів житлового будівництва", який оприлюднено на сайті відомства для громадського обговорення, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, у переліку має міститися інформація про місцезнаходження об’єкта будівництва і стан його готовності, терміни здачі в експлуатацію відповідно до проектної документації, копія документа про право власності або користування земельною ділянкою, його характеристики об`єкта і дані про співвласників майнових прав об’єкта будівництва.

У разі відкриття справи про банкрутство замовника/забудовника до цього переліку вносяться відповідні відомості.

Читайте також:

Про проблему довгобудів: що варто врахувати у новому законі

Рухаємось далі

Експерт пояснив, у що може вилитися мораторій на будівництво в Києві

Затверджувати список проблемних об’єктів будівництва буде Кабінет Міністрів. При цьому органи місцевого самоврядування будуть створювати комунальні підприємства, які виконуватимуть функції замовника завершення будівництва і обліку співвласників майнових прав у проблемному об’єкті. Також вони будуть затверджувати місцеві цільові програми завершення будівництва проблемних об’єктів.

Господарський суд за заявою співвласників майнових прав зможе знімати арешт чи інші обмеження з проблемного об’єкта. Розглянути таку заяву суд має не пізніше одного місяця з дня її прийняття до розгляду.

Мінрегіон розпочав громадське обговорення законопроєкту. Наголошується, що документ має тимчасовий характер, розроблений для ефективного захисту прав та інтересів вкладників.

Нагадаємо: