За концесію порту "Ольвія" змагаються компанії з Катару та України

Українські та катарські інвестори змагаються за право взяти в концесію державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія" у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури за результами завершення прийому заявок на конкурс щодо передачі в концесію порту, інформує БІЗНЕС.

"За цей час до конкурсної комісії надійшло 3 заявки від українських та міжнародних компаній. Учасниками концесійного конкурсу є портові оператори з України та Катару. Дві компанії з трьох попередньо кваліфіковані для участі у наступному етапі. Щодо третьої, то рішення конкурсною комісією наразі не прийнято, оскільки заявку було подано в останній день прийому", – зазначили у міністерстві.

Наголошується, що реалізація проєкту в Миколаївському морському порту "Ольвія" – це плюс $66 млн інвестицій та мінімум $3 млн муніципальних інвестицій у наступні 35 років; також це $3 млн щорічних концесійних платежів.

"Наступний етап - оцінка конкурсних пропозицій учасників та визначення переможця - відбудеться уже у третій декаді січня 2020 року", - зазначають у міністерстві.

Нагадаємо:

Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.