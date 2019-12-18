business head ads

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

18
Ср., груд.
26 Нові матеріали

За концесію порту "Ольвія" змагаються компанії з Катару та України

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Українські та катарські інвестори змагаються за право взяти в концесію державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія" у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури за результами завершення прийому заявок на конкурс щодо передачі в концесію порту, інформує БІЗНЕС.

"За цей час до конкурсної комісії надійшло 3 заявки від українських та міжнародних компаній. Учасниками концесійного конкурсу є портові оператори з України та Катару. Дві компанії з трьох попередньо кваліфіковані для участі у наступному етапі. Щодо третьої, то рішення конкурсною комісією наразі не прийнято, оскільки заявку було подано в останній день прийому", – зазначили у міністерстві.

Наголошується, що реалізація проєкту в Миколаївському морському порту "Ольвія" – це плюс $66 млн інвестицій та мінімум $3 млн муніципальних інвестицій у наступні 35 років; також це $3 млн щорічних концесійних платежів.

"Наступний етап - оцінка конкурсних пропозицій учасників та визначення переможця - відбудеться уже у третій декаді січня 2020 року", - зазначають у міністерстві.

Нагадаємо:

Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Міністерство інфраструктури Концесія Ольвія