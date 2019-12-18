Держгеокадастр відкрив інформацію про переміщення землі

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) почала оприлюднювати всі рішення щодо надання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту).

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужба уряду.

Зазначається, що інформація оновлюватиметься завдяки синхронізації з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру – https://land.gov.ua/permit/.

"Це дозволить здійснювати ефективний громадський контроль, а також гарантує доступність та публічність рішень, які ухвалює Держгеокадастр", — зазначив прем’єрміністр Олексій Гончарук.

У відкритому доступі буде інформація про територіальний орган Держгеокадастру, до якого надійшло клопотання про надання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, його дату та реєстраційний номер, дату реєстрації дозволу та інформацію про те, кому його надано, кадастровий номер земельної ділянки.

Також буде доступна дата реєстрації відмови/анулювання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, їх реєстраційний номер та строк дії.

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