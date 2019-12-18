Зеленський відреагував на мітинг проти ринку землі під Радою

Президент України Володимир Зеленський назвав мітинг проти впровадження ринку землі і сутички з поліцією біля Верховної Ради шляхом, що не відповідає цивілізованій країні.

Свою думку він висловив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські. Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом", – написав Зеленський.

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Землю в користування

Президент також зазначив, що у законопроєкт про відкриття ринку землі в Україні наразі вносяться правки. За словами Зеленського, правки вносять на основі обговорень із суспільством.

Нагадаємо, під стінами Верховної Ради 17 грудня відбулося одразу кілька мітингів, учасники яких протестували проти запровадження вільного обігу землі та масової приватизації державних підприємств.