На митниці запрацював перший сканер для вантажівок, що прискорить перевірку у 10 разів

На Закарпатській митниці запрацював перший стаціонарний сканер.

Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Відтепер перевірка великотоннажних транспортних засобів здійснюватиметься швидше та ефективніше. Львівська митниця наразі провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

Найближчим часом вони працюватимуть повноцінно. Волинська, Чернівецька митниці також готуються до запуску таких систем.

"Важливо, що сканування вантажів відбувається без огляду посадовими особами митниці, а отже, перевірка вантажу відбувається у 10 разів швидше. Інакше доводилося б витрачати додатковий час та кошти на розвантаження та інші супровідні процедури", – зазначив Гончарук.

У свою чергу, голова Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, що українсько-польська ділянка державного кордону, пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" здійснює пропуск 400-500 вантажних транспортних засобів за добу в одному напрямку, у той час як скануюча система спроможна пропустити 240-250 транспортних засобів на добу.

Таким чином, для пункту пропуску будуть визначені категорії товарів, що переміщуються для обов’язкового сканування. Орієнтовний час на проведення однієї перевірки-сканування – 20 хвилин.

"Розміщення сканерів для перевірки великогабаритних вантажів потребує технологічно-правильного облаштування та значних площадок, зокрема це габарити 35х75 м або 50х30 м.

Тож найближчим часом планується запуск семи скануючих систем. Дані зі сканерів на пунктах пропуску будуть передаватися до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді", – додав Нефьодов.

Стаціонарні сканери або скануючі системи стаціонарного типу – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів, задекларованих до переміщення.

Нагадаємо, з 8 грудня оновлена Державна митна служба офіційно розпочала роботу.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов стверджує, що робота митниці пришвидшилась на 20 хвилин з кожного оформлення.